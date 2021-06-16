В Мичуринске двое парней украли машину, аккумулятор и велосипед с территории недействующего спиртзавода

Молодые люди были задержаны Фото: УМВД по Тамбовской области

Рано утром, 15 июня, в Мичуринске сотрудники УГИБДД, дежурившие на улице Советской, обратили внимание на подозрительно двигавшийся автомобиль «ВАЗ-2104», в салоне которого находились двое молодых людей. Автоинспекторы остановили машину и почувствовали запах алкоголя от парней.

При проверке документов сотрудники ГИБДД установили, что юноши передвигались на чужой машине, которую они похитили с неохраняемой территории недействующего Мичуринского спиртзавода. В багажнике они нашли аккумулятор, снятый с другого автомобиля, а также велосипед.

На место был вызван наряд полиции. Двое 27-летних жителей города Мичуринска, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отдел. Как оказалось, они проникли на неохраняемую территорию завода. Парни уже давно приметили, что на ночь некоторые водители оставляют там свои транспортные средства. Машины не были закрыты, чем и воспользовались злоумышленники.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Похищенные автомобиль, велосипед и аккумулятор изъяты. В ближайшее время их передадут законным владельцам.

- Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.