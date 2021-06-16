Тамбовчанина, пытавшегося украсть куртку из магазина, приговорили к исправительным работам

В Тамбове суд вынес приговор в отношении местного жителя за попытку кражи из сетевого магазина. Установлено, что 20 марта этого года молодой человек похитил со стеллажа мужскую куртку и направился к выходу, чтобы незаметно уйти. Однако там его задержали сотрудники торговой точки.

- Суд признал его виновным в совершении преступления небольшой тяжести, предусмотренного ч.3 ст. 30, 158.1 УК РФ и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием в доход государства 10%, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Известно, что ранее тамбовчанин уже имел проблемы с законом.