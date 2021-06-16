В Тамбовской области при пожаре погиб 67-летний мужчина

Хозяин квартиры задохнулся в дыму Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 15 июня произошел пожар в одной из квартир двухквартирного дома, расположенного в селе Сулак Уметского района. В результате пожара погиб 67-летний хозяин жилья. Мужчина задохнулся в дыму. Прибывшие медики констатировали его смерть. По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

- В Кирсановском МСО СУ СК по региону организовано проведение процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.