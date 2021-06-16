В селе Тамбовского района водитель сбил пенсионерку и скрылся

Водитель уехал с места происшествия Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 69-летняя женщина, произошла 15 июня в 14 часов на улице Центральной в районе дома №5 села Беломестная Двойня Тамбовского района. Неизвестный водитель при движении по пешеходной дорожке сбил пожилую женщину, которая шла по ней в попутном с машиной направлении.

- Пенсионерку на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.