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Происшествия16 июня 2021 11:41

В селе Тамбовского района водитель сбил пенсионерку и скрылся

Пожилую женщину медик осмотрел на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель уехал с места происшествия

Водитель уехал с места происшествия

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 69-летняя женщина, произошла 15 июня в 14 часов на улице Центральной в районе дома №5 села Беломестная Двойня Тамбовского района. Неизвестный водитель при движении по пешеходной дорожке сбил пожилую женщину, которая шла по ней в попутном с машиной направлении.

- Пенсионерку на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.