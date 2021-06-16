Тамбовчанин похитил больше 100 килограммов металла и четыре диска от большегруза

15 июня в полицию поступила информация о краже черного металла. Со двора дома в поселке Дмитриевка кто-то похитил больше 100 кг металлолома и четыре диска от автомобиля МАЗ. После опроса потерпевшего и осмотра места происшествия оперативники составили круг подозреваемых и установили личность предполагаемого вора. В совершении кражи подозревают 22-летнего местного жителя. Металл он вывез ночью 15 июня на автомобиле.

Молодого человека доставили в отделение полиции, где он признался в хищении. Металл он планировал реализовать в пункт приема.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.