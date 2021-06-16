Пять улиц Тамбова обесточат из-за ремонтных работ

Как сообщает пресс-служба администрации города, 17 июня в областном центре отключат свет из-за ремонтных работ, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции не будет подаваться электричество по адресам:

с 9.00 до 11.30

пр. Энергетиков, д. 1-6;

Моршанское ш., 2 а, б, 29;

13.30 до 16.30

ул. Советская, д. 21-27.

С 9.00 до 16.00 на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ будет прекращена подача электроэнергии:

ул. Малиновского;

Пригородный лес.