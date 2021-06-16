Тамбовчанин, который убил приятеля и бросил его тело во дворе сгоревшего дома, получил 9 лет колонии

В Тамбове вынесли приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве.

На следствии и в суде установили, что в ночь с 23 на 24 января этого года мужчины распивали спиртные напитки в доме общей знакомой. Во время застолья 54-летний знакомый убийцы оскорбительно высказывался о его погибшем друге. Разозлившись из-за этого, злоумышленник схватил со стола нож и нанес знакомому удар в шею. От полученного ранения 54-летний мужчина сразу скончался. Затем, чтобы скрыть следы преступления, убийца перетащил его тело во двор соседнего сгоревшего дома по улице Советской города Тамбова.

- Приговором Ленинского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.