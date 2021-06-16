Коронавирус в Тамбове, новости на 16 июня: за сутки заболели 62 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 16 июня, достигло 33806 человек. Из них выздоровели 32094 человека, 570 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 62 жителей региона, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 31 мужчина и 31 женщина в возрасте от 19 лет до 91 года.

- На госпитализации находятся 562 человека, из них диагноз «пневмония» у 541 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.