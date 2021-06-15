«Единая Россия» рассказала о системе госгарантий для семей с детьми

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Одним из важнейших направлений поддержки стало расширение программы маткапитала. Он увеличился на 200 тысяч и начал индексироваться. Теперь выплату начисляют и на первого ребенка, а оформление производится в более удобной форме. Кроме этого, изменения затронули и использование маткапитала. Теперь средства можно израсходовать на постройку частного дома, пишет Nashgorod.

“На цели улучшения условий проживания многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – деньги предоставляются на погашение ипотеки, в частности льготной. Этим правом уже воспользовались около 70 тысяч семей”, - пояснила координатор партпроекта «Крепкая семья» Ольга Окунева.

Кроме этого, при поддержке ЕР ввели новые выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, последние вступят в силу с 1 июля. Также расширены и меры поддержки для беременных женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. С будущего месяца за постановку на учет на ранних сроках начнут начислять 6 350 рублей каждый месяц. В декретном отпуске женщины смогут получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации.

Кроме всего, двукратно увеличилась сумма ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Сейчас эта выплата составляет 6 750 рублей. Также повысили максимальную сумму выплат для тех, кто лишился рабочего места во время декрета: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Перемены коснулись и детского отдыха. По инициативе партии родители уже могут вернуть 50% от цены путевок в детские оздоровительные лагеря. При этом, как сообщается на портале “Единой России”, многодетным родителям дали возможность планирования отпуска в удобное для них время.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев запустил отчетную кампанию партии и озвучил результаты ее работы за пятилетний период. Он отметил, что предвыборная программа 2016 года реализована – она сумела выдержать проверку на прочность и сохраняла актуальность в течение всего этого времени.

“Важнейшим направлением работы единороссов Тамбовской областной думы является поддержка рождаемости, семей с детьми. Поэтому, например, был принят закон о выплатах молодым женщинам до 25 лет, родившим первого ребенка. Согласно статистике, именно эта возрастная категория нуждалась в поддержке. За пару лет рождаемость среди этой категории увеличилась почти на 5%. Возможно, в масштабах области это не так много, но важен каждый ребенок, и мы рады, что молодые семьи делали выбор в пользу рождения малышей.

Помимо федеральных мер поддержки, в области действует 18 региональных мер. Конечно, это напрямую влияет на демографическую ситуацию. Если в 2015 году в области насчитывалось менее 7 тысяч многодетных семей, то сегодня — более 9 тысяч.

Важно, что, помимо льгот и выплат, в регионе активно развивается инфраструктура. При поддержке партийных проектов «Единой России» в регионе построены перинатальный центр, хирургический корпус детской областной больницы — это позволило значительно снизить смертность детей. Каждый год строятся школы и детские сады, что тоже отражается на семьях. Конечно, систематическая работа в этом направлении должна продолжаться”, - сказал Евгений Матушкин, председатель Тамбовской областной думы, член генерального совета «Единой России».