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Общество15 июня 2021 17:20

В Тамбове обследовали фасады зданий

Выявлено больше 20 объектов, состояние которых требует ремонта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Одними из основных недочетов являются разрушенные ступеньки зданий

Одними из основных недочетов являются разрушенные ступеньки зданий

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Сотрудники комитета архитектуры и градостроительства администрации города Тамбова провели очередные рейдовые мероприятия по выявлению зданий, фасады которых нуждаются в ремонтно-восстановительных работах. Согласно Правилам благоустройства города владельцы зданий обязаны содержать их в надлежащем виде. Поэтому после обнаружения нарушений специалисты направляют правообладателям письма с требованием привести свое имущество в надлежащее состояние.

- За прошлую неделю на улицах Советская, Интернациональная, Набережная, Пролетарская было выявлено более 20 объектов, внешний облик которых требует приведения в порядок, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Основные недочеты - разрушенные ступеньки и плитка, облетающая штукатурка на стенах и входных группах, наличие вывесок, не соответствующих требованиям законодательства.