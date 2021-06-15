В Тамбове обследовали фасады зданий

Одними из основных недочетов являются разрушенные ступеньки зданий Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Сотрудники комитета архитектуры и градостроительства администрации города Тамбова провели очередные рейдовые мероприятия по выявлению зданий, фасады которых нуждаются в ремонтно-восстановительных работах. Согласно Правилам благоустройства города владельцы зданий обязаны содержать их в надлежащем виде. Поэтому после обнаружения нарушений специалисты направляют правообладателям письма с требованием привести свое имущество в надлежащее состояние.

- За прошлую неделю на улицах Советская, Интернациональная, Набережная, Пролетарская было выявлено более 20 объектов, внешний облик которых требует приведения в порядок, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Основные недочеты - разрушенные ступеньки и плитка, облетающая штукатурка на стенах и входных группах, наличие вывесок, не соответствующих требованиям законодательства.