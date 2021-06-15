Спортсмен из Тамбовской области победил на международном турнире по боксу

Мичуринец одолел трех соперников на соревнованиях в Беларуси Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Республике Беларусь на базе спорткомплекса «Минск-Арена» прошел традиционный международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера Беларуси, мастера спорта СССР Владимира Ботвинника. В соревнованиях приняли участие 120 юниоров - 109 парней и 11 девушек из России, Литвы, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Израиля и Грузии.

Спортсмен из Мичуринска, кандидат в мастера спорта Иван Родионов в составе сборной России стал победителем этого турнира.

- Мичуринец одержал уверенную победу в первом бою над Иваном Лабазановым (республика Беларусь), во втором бою, с явным преимуществом в первом раунде, одолел соперника из Литвы Эрико Ковалевского (Чемпион Литвы 2021 года), а в третьем, финальном поединке, единогласным решением судей признан лучшим в бою с чемпионом Азии и Узбекистана Мизробом Некбоевым, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.