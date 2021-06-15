Тамбовчанин во время ссоры сломал родственнику челюсть и нос

12 июня в полицию поступило сообщение о серьезном травмировании 50-летнего жителя села Дьячи Моршанского района. Мужчина поступил в больницу с сильным кровотечением, а также переломами носа и челюсти. Полицейские выяснили, что в этот день у пострадавшего в гостях был его 48-летний родственник. Мужчины поссорились и гость сильно избил хозяина дома. Нападавшего оперативники задержали.

- После судебно-медицинской экспертизы и установления степени причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.