В Тамбове отметят День йоги

21 июня отмечается Международный день йоги. Все желающие тамбовчане смогут поддержать этот праздник, приняв участие в мероприятии, которое проведут опытные инструкторы йоги. Знакомство с йогой пройдет в Тамбове 19 июня с 10 до 12 часов в Городском парке культуры и отдыха при поддержке Посольства Индии в Российской Федерации.

- В рамках занятий инструкторы расскажут, что такое йога, проведут разминки и гимнастики, а также дыхательные техники из йоги для улучшения кровотока в голове и насыщения кислородом тела, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Организаторы рекомендуют желающим участвовать в спортивном мероприятии взять с собой гимнастический коврик или плед, а также быть в удобной спортивной одежде.