Тамбовчанам предлагают зажечь виртуальную «Свечу памяти»

Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, по всей стране проходит благотворительная акция «Свеча памяти», в рамках которой люди зажигают свечи в память о тех, кто погиб во времена ВОВ.

В этом году акция пройдет онлайн с 15 по 22 июня. Тамбовчанам предлагают присоединиться к ней и отдать дань героям-победителям.

- Каждый россиянин может зажечь свечу, зайдя на сайт деньпамяти.рф. Одна виртуальная свеча – это один рубль. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.