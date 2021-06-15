Три человека пострадали в аварии на ул. Октябрьской Тамбова

Один из автомобилей врезался в бетонный столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали стразу три человека, в том числе ребенок, произошла 12 июня в 20 часов 30 минут в районе дома №27нао улице Октябрьской города Тамбова. 34-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 21124 столкнулся с LADA PRIORA под управлением 26-летнего водителя. После удара PRIORA потеряла управление и врезалась в опору линии электропередач.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «LADA PRIORA» и его 22-летняя пассажирка, а также 10-летняя девочка, находившаяся в «ВАЗ 21124», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.