В Тамбове обсудили состояние кинотеатра «Родина» и здания бывшего военкомата

Зданиям требуется ремонт

В управлении по государственной охране объектов культурного наследия области прошло рабочее совещание, на котором обсудили вопросы проведения работ по сохранению объектов культурного наследия «Здание общественного назначения», расположенного по ул.Интернациональная, 24 и «Кинотеатр «Родина», расположенного по ул.Интернациональная, 26.

Эти здания находятся в частной собственности. В Госохране настаивают на том, чтобы владелец кинотеатра провел ремонт фасада уже в этом году. Также, по мнению чиновников, нужно срочно принять меры и организовать противоаварийные работы на памятнике «Здание общественного назначения» (бывшее здание областного военкомата).

- Окончательные сроки проведения работ будут установлены управлением после получения согласия либо несогласия собственников, - сообщили в управлении Госохраны памятников. - При проведении согласования управление ведет конструктивный диалог с собственником, стараясь учесть финансовые и организационные возможности владельца памятника. Но определяющим моментом является техническое состояние объекта культурного наследия и принцип приоритета сохранения объекта культурного наследия, недопустимости утрат предмета охраны объекта.