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Общество15 июня 2021 14:24

На Тамбовщине пройдет операция «Автобус»

Число происшествий с участием пассажирского транспорта выросло в 4 раза
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области с 15 по 21 июня пройдет оперативно-профилактической мероприятие «Автобус». По итогам 5 месяцев текущего года на территории региона произошло 15 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта, в которых 25 человек получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост таких происшествий составил 400%. В текущем году к ответственности за разные нарушения привлекли 897 водителей автобусов, а также 63 должностных лица автопредприятий пассажироперевозчиков.

- В период проведения мероприятия автоинспекторы проведут массовые проверки водителей автобусов, направленные на профилактику правонарушений, также будет организовано скрытое патрулирование с использованием транспортных средств органов внутренних дел без нанесенных цветографических схем для выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, - сообщает пресс-службу УГИБДД по Тамбовской области.