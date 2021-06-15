В Тамбове «Газель» сбила на тротуаре женщину и двоих детей

Газель выехала на тротуар Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три пешехода, среди которых было двое детей, произошла 12 июня в 17 часов 20 минут в районе дома №5 по улице Магистральной города Тамбова. 36-летний водитель автомобиля «ГАЗ A22R32» выехал за пределы проезжей части на правую по ходу движения сторону, где сбил идущих по тротуару 24-летнюю женщину, 4-летнего мальчика и 2-летнюю девочку.

- В результате аварии пешеходы получили травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Детей доставили в областную детскую клиническую больницу, женщину отвезли в городскую больницу им. Архиепископа Луки.