День города и День России прошел в Тамбове без происшествий

Полицейские несли службу в усиленном режиме Фото: УМВД России по Тамбовской области

Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 385-летию Тамбова, полиция несла службу в усиленном режиме.

В охране общественного порядка на территории области в дни проведения мероприятий приняли участие около 1 тысячи сотрудников органов внутренних дел, около 200 представителей народной дружины и частных охранных структур, более 200 сотрудников Росгвардии.

Управление МВД России по Тамбовской области совместно с администрацией области и города разработало план мероприятий по охране общественного порядка и общественной безопасности. Для комфортного передвижения тамбовчан зону оцепления общественных мероприятий значительно расширили. По всему периметру организовали работу контрольно-пропускных пунктов, на которых не допускали проноса запрещенных предметов (холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и т.д.) проводились досмотровые мероприятия с использованием технических средств и металлодетекторов.

- Массовых нарушений общественного порядка и общественной безопасности допущено не было, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.