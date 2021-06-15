Коронавирус в Тамбове, последние новости на 15 июня: число заболевших за сутки составило 65 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 15 июня, 33744 человека. 32009 заболевших выздоровели, 568 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 65 новых случаев, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 19 мужчин и 42 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, а также четыре ребенка от 7 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 595 человек, из них диагноз «пневмония» у 572 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.