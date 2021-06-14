Тамбовчане стали лучшими на престижных соревнованиях. Так, воспитанница детско - юношеской спортивной школы №1 Тамбова Ульяна Баженова завоевала золотые награды Чемпионата и первенства Центрального федерального округа по легкой атлетике. Спортивное состязание проходило в городе Брянск.

Юная спортсменка является безоговорочным лидером в нашем регионе в беге на короткие дистанции. На первенстве ЦФО она обновила рекорд Тамбовкой области и добилась победы сразу на двух дистанциях. В забеге на 100 метров Ульяна буквально на последних метрах вырвала победу и прибежала с результатом 11,84 сек. Дистанцию 200 метров она покорила за 24,03 сек., а в предварительном забеге спортсменка показала еще лучшее время - 23,74 сек.

- Ульяна Баженова не только одержала победу, но и выполнила норматив для присвоения звания «Мастер спорта», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Еще одной победой отличился другой воспитанник детско-юношеской спортивной школы №1 Константин Соколов. Он стал серебряным призером на Первенстве России среди юниоров и юниорок по полиатлону в спортивной дисциплине «пятиборье с бегом». Она включает в себя: бег и плавание на 100 метров, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки и бег на выносливость.

Первенство России по полиатлону проходило в городе Сасово Рязанской области. В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми регионов России.