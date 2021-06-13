Тамбовчане отпраздновали День города и День России

Главной звездой праздника стал Стас Михайлов Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

12 июня в Тамбове отметили День города и День России. Праздничные мероприятия в этот день прошли на нескольких площадках областного центра. Так, на площади у ледового дворца спорта «Кристалл» состоялся молодежно - спортивный праздник. Представители общественных объединений, волонтерских отрядов, спортивных федераций, отделений спортивных школ города, центра внешкольной работы и центра тестирования ГТО проводят для подростков и молодежи открытые тренировки, мастер-классы, тренинги и консультации.

В рамках праздника баскетболисты, художественные гимнасты, боксеры (кикбоксинг), любители аэробики, теннисисты и шахматисты демонстрировали жителям города свои спортивные достижения.

Площадка у "Кристалла" Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В сквере Льва Толстого состоялся музыкальный фестиваль, в котором приняли участие воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы № 2 имени В.К.Мержанова и детской школы искусств № 3.

Перед горожанами выступили оркестр русских народных инструментов и вокального ансамбля преподавателей музыкальной школы №2, квартет саксофонистов, детский хор «Радуга» и хор преподавателей, ансамбль русских народных инструментов преподавателей «Серпантин» детской школы искусств. Танцевальные подарки для горожан подготовили хореографические ансамбли «Тамбовские самоцветы», «Эдельвейс», «Конфетти» и ансамбль классического танца «Вдохновение».

Концерт на площади Льва Толстого Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В сквере им.Г.Р. Державина сегодня развернулась литературная ассамблея «Читай, Тамбов!», посвящённая 385-летию областного центра.

На праздничной площадке «Тамбов - город боевой славы», которая развернулась в сквере у памятника З.Космодемьянской, для тамбовчан прошла патриотическая программа с участием военных и различных музыкальных коллективов и вокалистов, которые исполняют любимые военные песни россиян. Военные Тамбовского гарнизона продемонстрировали показательный бой. В 19 часов на праздничной площадке состоялся флешмоб по запуску в небо разноцветных воздушных шаров с наилучшими пожеланиями.

На нижней аллее на улице Набережной в праздничный день расположился Фестиваль кукол. Тамбовчане смогли полюбоваться игрушечными красавицами разных размеров, форм, стилей и направлений. Здесь же свои работы представили тамбовские художники.

Основное празднование Дня города прошло на площади им. Ленина. Стартовало оно с выступлений местных творческих коллективов. Сюрпризом для горожан стало поздравление сразу от четырех столичных звезд: певиц Славы и Ханны, а также Dino MC 47 и Стаса Михайлова.

Слава Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Ханна Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

С поздравлениями к горожанам обратились губернатор Тамбовской области Александр Никитин и врио мэра Тамбова Максим Косенков.

Александр Никитин и Максим Косенков поздравили тамбовчан Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Праздничная программа продолжалась на площади до 23 часов и завершилась красочным салютом.

Больше фото с праздничных мероприятий по ссылкам:

День города в Тамбове (kp.ru)

Тамбов. День города. Концерт на площади Ленина. (kp.ru)