В Тамбове поздравили «золотых» юбиляров

В Тамбове 12 июня поздравили «золотых» юбиляров. 50 лет назад ЗАГС Октябрьского района зарегистрировал брак Вячеслава и Любови Прохоренковых. Супругам вручили памятную медаль по случаю семейного юбилея и 385-летия со дня образования Тамбова. Их имена внесли в Почетную летопись городского управления ЗАГС.

Вячеслав и Любовь Прохоренковы познакомились в 1967 году в институте МИИСП им. В.П. Горячкина. Вячеслав Дмитриевич имеет медали ВДНХ, более 300 публикаций и научных трудов, ему принадлежат различные изобретения и патенты. Трудовой путь Любови Викторовны связан с «Тамбовэнерго». До сих пор она занимается общественной профсоюзной работой.

У супругов Прохоренковых большая дружная семья: двое детей, два внука и две внучки.