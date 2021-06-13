К 13 июня в Тамбовской области заразились коронавирусом 63 человека

63 новых случая коронавируса зарегистрировали в Тамбовской области за сутки. Среди зараженных 24 мужчины, 34 женщины, пятеро детей (мальчики 5,13,14,16 лет, девочка 15 лет). Возраст взрослых заболевших от 22 до 88 лет. Общее количество заболевших за время эпидемии увеличилось до 33 618.

31 969 пациентов выздоровели: 14 342 выписали из стационара, 17 627 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 548 человек, из них диагноз «пневмония» у 533. На домашнем карантине – 1310 (из них подтвержденных случаев - 535, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 51 226. Выписаны из больниц – 20 510.

По состоянию к 13 июня, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 139 322 человека или 90,5% от полученного препарата. Две прививки сделали 110 065 тамбовчан.