На День города в Тамбове обновили Доску Почета

Врио главы города Тамбова Максим Косенков и председатель Тамбовской городской Думы Елена Леонова на торжественной церемонии Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В День города в Тамбове открыли обновленную Доску Почета. В торжественной церемонии приняли участие представители городских властей, общественных организаций, жители областного центра.

Почетное право поднять Государственный флаг РФ и флаг города Тамбова было предоставлено врио главы города Тамбова Максиму Косенкову и председателю Тамбовской городской Думы Елене Леоновой.

- На обновленной Доске Почета размещены фотографии 24 тамбовчан, внесших достойный вклад в развитие областного центра. Среди них директора тамбовских школ, сотрудники предприятий Тамбова, работники культуры, медицины, ветераны правоохранительных органов, представители рабочих профессий, общественники. Пять человек награждены Почетным знаком «За заслуги перед городом Тамбовом», - сообщает пресс-служба администрации города.