Синоптики прогнозируют грозы и град на территории Тамбовщины

По данным Тамбовского ЦГМС, 12 июня на территории региона ожидаются грозы, местами град (до 6 мм). Такую же погоду синоптики прогнозируют и на 13 июня.

ГУ МЧС России по Тамбовской области обращается ко всем жителям и гостям Тамбовской области с просьбой о необходимости соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае возникновения ЧС или происшествия звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.