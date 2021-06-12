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Общество12 июня 2021 14:11

Синоптики прогнозируют грозы и град на территории Тамбовщины

МЧС напоминает жителям региона о соблюдении мер безопасности при плохой погоде
Ксения АЛЕШИНА
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По данным Тамбовского ЦГМС, 12 июня на территории региона ожидаются грозы, местами град (до 6 мм). Такую же погоду синоптики прогнозируют и на 13 июня.

ГУ МЧС России по Тамбовской области обращается ко всем жителям и гостям Тамбовской области с просьбой о необходимости соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае возникновения ЧС или происшествия звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.