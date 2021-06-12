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Общество12 июня 2021 13:21

Роспотребнадзор забраковал пять пляжей в Тамбовской области

Они не прошли санитарную проверку
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области специалисты проверили состояние пляжей. По результатам проведенных исследований стало ясно, что в пяти местах для купания вода не соответствует требованиям санитарного законодательства:

- левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус» (пляж «Парус»),

- р. Цна МНТК «Микрохирургия глаза» (пляж Пригородный),

- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино,

р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино,

- р. Цна, пляж «Козий луг», г. Котовск.

В связи с этим региональный Роспотребнадзор не рекомендует жителям региона посещать данные пляжи.