Роспотребнадзор забраковал пять пляжей в Тамбовской области

В Тамбовской области специалисты проверили состояние пляжей. По результатам проведенных исследований стало ясно, что в пяти местах для купания вода не соответствует требованиям санитарного законодательства:

- левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус» (пляж «Парус»),

- р. Цна МНТК «Микрохирургия глаза» (пляж Пригородный),

- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино,

р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино,

- р. Цна, пляж «Козий луг», г. Котовск.

В связи с этим региональный Роспотребнадзор не рекомендует жителям региона посещать данные пляжи.