Тамбовчан 15 июня ждет отключение света по нескольким адресам

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во вторник, 15 июня в областном центре отключат электроэнергию по ряду адресов. Это связано с проведением ремонтных работ специалистами АО «ОРЭС-Тамбов».

С 9.00 до 16.00 свет временно отключат по следующим адресам:

- ул. Воронежская, д. 86-138;

- ул. Л.Чайкиной, д. 11-15;

- ул. Серова, д. 2-20;

- ул. Районная, д. 3-11.

С 09.00 до 14.00 в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ электричество не будет подаваться по Рассказовскому шоссе.