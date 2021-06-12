Тамбовчане смогут увидеть онлайн праздничный концерт в честь Дня города

В Тамбове 12 июня отпразднуют сразу два знаменательных события — День России и День города. В этом году областному центру исполняется 385 лет. Торжества по этому поводу пройдут сразу на нескольких площадках.

- При их посещении горожанам и гостям Тамбова необходимо соблюдать обязательные противоэпидемические меры — масочный режим и социальную дистанцию. Организаторами также будет организована термометрия, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Основное торжество состоится вечером на площади Ленина. Здесь в 19.00 начнется грандиозный гала-концерт. На сцене выступят как местные артисты и творческие коллективы, так и приглашенные звезды. Увидеть концерт тамбовчане смогут также онлайн.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть: - в эфире телеканала «Новый век» (21 кнопка); - на сайте администрации области https://www.tambov.gov.ru/; - на сайте администрации города http://www.city.tambov.gov.ru/; - в официальной группе администрации города «Вконтакте»; https://vk.com/gorodtambov; - онлайн по ссылке https://tvtambov.ru/novyj-vek-online/; - на ютуб-канале «Новый век» www.youtube.com/c/НовыйвекТВ; - в мобильном приложении «Новый век».

Завершится концерт в 23.00 праздничным фейерверком.