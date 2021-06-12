В одном из тамбовских сел ввели карантин по бешенству

В селе Канино Нижнешибряйского сельсовета Уваровского района Тамбовской области установили карантин по бешенству животных. Там был обнаружен бешеный кот.

- В неблагополучном пункте запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, - напоминают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Обо всех случаях неадекватного поведения животных, нападения или укусов, обнаружения трупов, необходимо сообщить ветеринарному специалисту или в ближайшее госветучреждение.