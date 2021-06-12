Коронавирус в Тамбове, новости на 12 июня: за сутки заболели 60 человек

По данным на 12 июня, за последние сутки коронавирус подтвердился у 60 человек. Это 18 мужчин, 38 женщин и 4 ребенка (мальчики 5,12,17 лет, девочка 12 лет). Возраст взрослых составляет от 20 лет до 82 лет.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 33 555 жителей региона. В настоящее время на госпитализации находятся 528 человек, из них диагноз «пневмония» у 507 пациентов.

- Снято с наблюдения на дому – 51184. Выписано из больниц – 20470, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.