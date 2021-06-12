Двое заключенных тамбовской колонии осуждены за взяточничество

В Тамбовской области суд вынес приговор двум заключенным, отбывающим наказание в одной из исправительных колонии региона. Они признаны виновными в совершении преступлений по ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Как установили следствие и суд, к сотруднику колонии обратился знакомый ему с детства 25-летний заключенный с предложением проносить за взятки ему и его 31-летнему приятелю «запрещенку»: мобильники, зарядки к ним и наушники.

За каждый пронесенный телефон в зависимости от марки на банковскую карту работники колонии заключенные через киви-кошелек переводили от 1 до 5 тысяч рублей и 500 рублей за зарядное устройство. В общей сложности, мужчины перевели 80 тысяч рублей.

В апреле 2020 года при проносе очередной партии запрещенных предметов сотрудник колонии был задержан оперативными сотрудниками региональных управлений ФСИН и ФСБ России.

- Приговором суда окончательно (с учетом наказания по ранее вынесенным приговорам) фигурантам назначено наказание в виде 10 и 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области. - Бывший сотрудник исправительного учреждения приговорен к 5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в течение 2,5 лет.