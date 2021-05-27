Тамбовчанка разослала интимные фото сожительницы бывшего мужа ее родственникам

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица».

По версии следствия, обвиняемая, через свой мобильный телефон разослала в социальной сети интимные фотографии сожительницы своего бывшего супруга ее родственникам и друзьям, тем самым нарушив гарантированное Конституцией РФ право на недопустимость распространения информации о частной жизни лица без его согласия.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.