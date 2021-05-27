Тамбовское предприятие «Алмаз» сливало в Цну загрязненную воду

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора завершили проведение плановой выездной проверки в отношении ОАО «Алмаз». На этом предприятии, расположенном в Котовске, производят резистора, а также проводят научные исследований и разработки в области естественных и технических наук.

В ходе проверки специалисты отдела государственного экологического надзора по Тамбовской области выявили ряд нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, а также в области недропользования и водопользования. Установлено, что ОАО «Алмаз» допустило сброс сточных вод с превышением утвержденных нормативов по показателям загрязняющих веществ в реку Цна.

- Всего по итогам проверки выявлено 21 нарушение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления» и Водного кодекса РФ. Виновные юридическое и должностные лица по ст.8.1, ч.1 ст.8.2, ч.1 ст.8.14 КоАП РФ ч. 2 ст. 7.3 оштрафованы на общую сумму 242 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. - Администрации предприятия выдано предписание устранить нарушения в установленные ведомством сроки.