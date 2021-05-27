В Мичуринске разыскивают 64-летнюю пенсионерку

Попова Любовь Ивановна Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринске следователи устанавливают местонахождение и обстоятельства исчезновения 64-летней Поповой Любови Ивановны. 9 мая 2021 года пенсионерка ушла из своего дома по адресу: микрорайон Кочетовка, ул. Садовая, д. 90, и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 165-167 см, плотного телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Поповой Л.И. или обстоятельствах ее исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.