В Тамбове перекроют движение для автомобилистов

Для тамбовских автомобилистов вводятся ограничения в движении. Так, в связи с капитальным ремонтом участка с 0 по 9 км авто дороги Р-208 Тамбов-Пенза Северный обход пропуск машин будет осуществляться по существующей свободной полосе и полосе встречного движения с переводом через разделительную полосу.

А из-за проведением V Всероссийского полумарафона «ЗАБЕГ.РФ» в Тамбове ограничат движение транспорта.

Запрет на остановку и стоянку транспортных средств вводится с 21 часас 29 мая и до окончания мероприятия 30 мая:

по улице Сергея Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

по улице Набережной, на участке от улицы М.Горького до улицы Уборевича;

по улице М.Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

по улице Уборевича, на участке от улицы Советская до улицы Набережная;

по улице Андреевской, на участке от улицы Уборевича до улицы Уральской.

Движение транспортных средств непосредственно 30 мая будет прекращено с 7 часов до окончания мероприятия:

по улице Рахманинова

по улице Набережной, на участке от улицы М.Горького до улицы Уборевича;

по улице М.Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

по улице Уборевича, на участке от улицы Советская до улицы Набережная;

по улице Андреевской, на участке от улицы Уборевича до улицы Уральской.