Спортсменка из Тамбовской области поедет на чемпионат Европы по волейболу

Елизавета Павлова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Воспитанница ДЮСШ города Мичуринска Елизавета Павлова вошла в состав сборной команды страны по волейболу. Она отправляется на тренировочное мероприятие, которое пройдет на спортивной базе в Московской области, где пробудет до конца июня. Затем спортсменка вместе с другими девушками поедет на чемпионат Европы по волейболу среди команд 2006-2007 годов рождения.

Мичуринская спортсменка побывает на соревнованиях такого масштаба впервые. Однако, по информации управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, к участию в тренировочных мероприятиях в составе сборной страны Елизавета Павлова уже привлекалась.

- Будучи капитаном сборной Тамбовской области на первенстве страны, Лиза удостоена звания «Лучший нападающий России». Это говорит о ее высоком уровне подготовки и таланте, — сказала тренер волейболистки Елена Протасова.

В настоящее время юная волейболистка выступает не только за сборную Тамбовской области, но и за казанскую команду «Динамо – Ак Барс».