Тамбовчанка угрожала задушить свою мать

26 мая в полицию Мичуринска обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила, что ее дочь угрожала женщине убийством. В микрорайон Кочетовка выехала следственно-оперативная группа, полицейские опросили женщину и установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, поздним вечером 25 мая жительница наукограда поссорилась с дочерью, которая переросла в серьезный конфликт. Девушка схватила за шею 38-летнюю мать и высказывала угрозы в ее адрес.

- Полицейские опросили всех участников конфликта и их соседей, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Обстоятельства происшествия установили, эксперты-криминалисты провели осмотр и фотографирование. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».