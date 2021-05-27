В Тамбове по нескольким адресам отключат свет из-за ремонтных работ

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 28 мая в областном центре отключат свет по ряду адресов. Причиной тому станут ремонтные работы на объектах электроэнергетики, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».
Свет отключат по следующим адресам:
- с 8.00 до 20.00 по улице Полынковская, д. 48-128, включая магазины, торговые павильоны;
- с 9.00 до 14.00 на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 и 0,4 кВ по Рассказовскому шоссе;
- с 9.00 до 13.00 в связи с проведением монтажных работ в трансформаторной подстанции персоналом «Интеркрафт»:
ул. М. Горького, д. 16-18;
ул. Советская, д. 104.