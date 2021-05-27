В Тамбове будут решать, как сохранить разрушающие памятники культуры

28 мая в Тамбовской областной Думе пройдет круглый стол на тему «Проблемы сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Тамбовской области». В нем примут участие представители областных управлений по государственной охране объектов культурного наследия, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, комитета по управлению муниципальным имуществом, комитета архитектуры и градостроительства администрации Тамбова, а также Фонда капитального ремонта Тамбовской области.

Депутаты и приглашенные эксперты обсудят характеристики объектов культурного наследия в регионе, проблемы приватизации и исполнения собственниками охранных обязательств, а также возможность использования памятников в хозяйственной деятельности.

- Отдельным вопросом обсуждения станет проблема сохранения имеющих статус объектов культурного наследия многоквартирных домов, в том числе признанных аварийными и расселённых, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.