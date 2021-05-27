Два предприятия Тамбова оштрафовали за долги по зарплате

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку соблюдения трудовых прав работников АО «Завод «Тамбоваппарат» и ООО «Жилтехсервис» и выявила нарушения.

На момент проверки у обоих предприятий имелась задолженность по выплате работникам заработной платы за февраль и март этого года в сумме около трех миллионов и одного миллиона рублей соответственно.

Прокурор района возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ в отношении обоих юридических лиц, которые рассмотрели 14 мая.

- АО «Завод «Тамбоваппарат» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 31 тыс. руб., ООО «Жилтехсервис» 30 тыс. руб., - сообщает прокуратура Тамбовской области.