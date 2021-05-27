В Тамбове на «зебре» автомобиль BMW сбил 12-летнюю девочку

Девочку госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девочка, произошла 26 мая в 12 часов 15 минут в районе дома № 404 на улице Карла Маркса города Тамбова. 26-летний водитель ВMW наехал на подростка, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, девочку доставили в ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.