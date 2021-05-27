Коронавирус в Тамбове, новости на 27 мая: за сутки заболели 53 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 27 мая, достигло 32636 человек. Из них выздоровели 30492 человек, 523 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 53 жителя региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 19 мужчин и 30 женщин в возрасте от 26 до 90 лет, а также четыре ребенка от 11 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 462 человека, из них диагноз «пневмония» у 436 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.