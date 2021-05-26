Поддержка самозанятых, снятие барьеров: ЕР предложила меры поддержки бизнеса

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Предложения станут частью предвыборной программы партии на выборах в Госдуму.

Как сообщает nashgorod.ru, сейчас «Единая Россия» проводит праймериз среди кандидатов в нижнюю палату парламента нового созыва. Как отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, около трети участников голосования, или порядка полутора тысяч человек, - это представители предпринимательского сообщества, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ). Совместно с депутатами они готовят предложения в программу партии о поддержке бизнеса, в частности способствуют принятию закона о нестационарной торговле для фермеров, который позволит снизить цены на их продукцию за счет предоставления возможности торговать напрямую.

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», участник праймериз Ильнар Гирфанов отметил, что во время пандемии от субъектов МСБ поступало много жалоб на бюрократию при получении господдержки. Поэтому он предложил создать цифровой паспорт предпринимателя, с помощью которого можно будет оформлять все удаленно.

Другой механизм поддержки касается самозанятых. Речь идет о тех, кто зарабатывает не более трех МРОТ в месяц. После вступления в силу данной меры с них не будут снимать надбавки по потере кормильца.

Среди инициатив ЕР также увеличение минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25-30%, упрощение лицензирования, замена штрафа на предупреждение при первой проверке бизнеса.

По словам Андрея Турчака, после изучения и анализа всех предложений их планируют включить в предвыборную программу партии.

Отмечается, что подготовка этого документа идет в плотном сотрудничестве с отраслевыми экспертами. Как сообщает сайт “Единой России”, партия планирует организовать общественное обсуждение своей программы по всей стране.