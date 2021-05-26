Бывший замначальника тамбовского УФСИН получил за мошенничество 9,5 лет колонии

Бывший заместитель начальника регионального УФСИН, в деятельности которого выявился новый эпизод мошенничества, во второй раз предстал перед судом. Мужчину признали виновным в преступлении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На следствии и в суде установлено, что фигурант ввел в заблуждение мужчину, сын которого отбывал наказание в одной из колоний области, сообщив ему возможности поспособствовать условно-досрочному освобождению родственника. В 2014-2015 г.г. он получил от отца осужденного денежные средства сначала в размере 500 тысяч рублей, а затем еще 600 тысяч рублей. Чтобы не вызывать подозрений, УФСИНовец организовал заключение соглашения об оказании юридической помощи по условно-досрочному освобождению между родственниками осужденного и «высококвалифицированным» адвокатом, оплатив из полученных денег лишь сумму в размере 100 тысяч рублей. Остальными денежными средствами он распорядился по своему, так ничего и не сделав для выхода заключенного на свободу.

Не дождавшись освобождения сына и возврата денег, родственники осужденного обратились в правоохранительные органы.

- В июле прошлого года мужчина уже был осужден к реальному лишению свободы за взяточничество и совершение должностных преступлений, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - С учетом наказания по предыдущему приговору, окончательно ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет.