Бывший жилой дом на ул. Московской, 33 в Тамбове передадут епархии

Здание находится на въезде в областной центр со стороны Рассказовского шоссе

На заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 26 мая, рассмотрели вопрос о передаче 44-го корпуса здания по ул. Московской, 33 в ведение епархии. По данным комитета по управлению имуществом мэрии, дом, который построили в 1894 году, является объектом культурного наследия. Долгое время он использовался как жилой, но в 2016 году его признали аварийным. Жителей отсюда отселили, на сегодняшний день здание стоит заброшенным. Собственником разрушающего памятника является муниципалитет, у которого на его восстановление нет средств.

- Мы можем потерять это здание, а оно является украшением города, - сказал на заседании врио главы Тамбова Максим Косенков. – Восстановление памятников – очень затратно. Например, работы по обустройству кровли на другом городском памятнике, расположенном на пересечении ул. Красной и Интернациональной, обойдется в 9 млн рублей. В данном же случае речь идет о десятках миллионов рублей.

По мнению градоначальника, в нынешних условиях обеспечить сохранность здания может только его передача РПЦ. Депутаты это предложение поддержали.

Фото Тамбовской городской Думы