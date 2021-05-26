На Тамбовщине стартовал капремонт дороги «Тамбов – Котовск» – Покрово-Пригородное

Работы пройдут с применением технологии холодного ресайклинга Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В регионе приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги «Тамбов – Котовск» – Покрово-Пригородное. Протяженность участка составляет 5,43 км. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Контракт выиграла тамбовская подрядная организация ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2» (ДСУ-2). Дорожники уложат в два слоя асфальтобетонную смесь, укрепят обочины, очистят железобетонные трубы. Для безопасности дорожного движения будут установлены сигнальные столбики, новые дорожные знаки и ограждения, нанесена разметка из термопластика, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Известно, что работы выполнят с применением современных и высококачественных материалов. В настоящее время специалисты занимается расширением проезжей части.

Капремонт пройдет в два этапа на принципах жизненного цикла. На первом – предусмотрено выполнение работ в срок до 1 сентября этого года. На втором этапе дорога перейдёт на содержание подрядной организации ДСУ-2 до сентября 2024 года.

Контракт на принципах жизненного цикла позволяет подрядчику планировать работу на долгосрочную перспективу, резервировать материалы и готовить дорожную технику, а также осваивать новые технологии дорожного ремонта.

Отмечается, что капремонт автомобильной дороги «Тамбов – Котовск» – Покрово-Пригородное пройдет с применением технологии холодного ресайклинга, которая будет применяться впервые.