Тамбовские полицейские задержали мошенника с «Авито»

Сотрудники уголовного розыска УМВД по г. Тамбову задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Установлено, что мужчина разместил на одном из известных сайтов объявление о продаже сверлильного станка.

Сначала предложением заинтересовался житель г.Кировска Мурманской области. Потерпевший перевел тамбовчанину 18 тысяч рублей за станок, однако сам инструмент так и не получил, т.к. телефон продавца был выключен.

Таким же образом лишился 18 000 рублей и житель г. Санкт-Петербурга. Он также отправил деньги за станок и в дальнейшем не смог дозвониться до тамбовчанина.

- Злоумышленник задержан и доставлен в отделение полиции, где он дал признательные показания. Как выяснилось, станка и вовсе не существовало, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят проверки на причастность задержанного к аналогичным преступлениям.