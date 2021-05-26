Тамбовчанин украл у пенсионерки 90 тысяч рублей

В УМВД по городу Тамбову поступило сообщение о краже от 66-летней местной жительницы. Как пояснила потерпевшая, при выдаче денежных средств банкомат дал сбой. Пенсионерка подумала, что денег так и не дождется, поэтому спокойно ушла.

Как только тамбовчанка отошла от банкомата, он тут же выдал запрошенную сумму, но она не заметила этого. Следом за ней к аппарату подошел мужчина и забрал эти деньги. Таким образом, пенсионерка лишилась 90 000 рублей.

Когда потерпевшая поняла, что с ее счета списались деньги, а она их не получила, то обратилась в полицию. В ходе розыска полицейские установили момент кражи по записям с камер видеонаблюдения и нашли злоумышленника. Им оказался 45-летний нигде неработающий тамбовчанин.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.