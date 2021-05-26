Девять тамбовских улиц временно останутся без света

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 27 мая в областном центре временно отключат электроэнергию на девяти улицах. Это связано с работами на объектах электроэнергетики, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Свет отключат по следующим адресам:

- с 8.00 до 20.00 по улице Полынковская, д. 48-128, включая магазины, торговые павильоны;

- в связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции: с 9.00 до 11.30 по ул. Рылеева, д. 73, 75;

с 13.30 до 16.30 ул. Степная, д. 23-69; ул. Стрелецкая, д. 1-72; ул. Широкая, д. 7г, 7б, 10-82; ул. Ярмарочная, д. 17-56; ул. Михайлова, д. 18-42; ул. 3-й Линии, д. 6-25; ул. Зеленая, д. 3-22.